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Русская весна

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Американцы против активного участия США в конфликтах на Украине и в Газе

Американцы против активного участия США в конфликтах на Украине и в Газе

Большинство американцев не желают более активного участия США в конфликтах на Украине и в секторе Газа, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследований общественных связей Associated Press-NORC.

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