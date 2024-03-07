Американцы против активного участия США в конфликтах на Украине и в Газе

Большинство американцев не желают более активного участия США в конфликтах на Украине и в секторе Газа, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследований общественных связей Associated Press-NORC.
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