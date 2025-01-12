Если бы ГСВГ до сих пор существовала, никаких войн в Европе бы не было

Betahon Надо заметить, что дело не только в ГСВГ. Наши оккупационные войска находились и в Австрии, и на Балканах, и в Персии...Приличная буферная погранзона позволяла обеспечить сравнительную безопасность от сиюминутных угроз!

Ингерман Ланская слишком жесток был Александр Александрович Миротворец - повесил только старшенького ульянова. А надо было по-сталенски по человеколюбию - повесть всю семейку и всех родственников до 10 колена.... тогда б и ни гражданской, ни 2-й мировой, ни камунизьма.... Это СКОЛЬКО же народу то в России и по всему миру осталось бы в живых!!!!