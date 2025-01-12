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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Если бы ГСВГ до сих пор существовала, никаких войн в Европе бы не было

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Комментарии
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Betahon
Надо заметить, что дело не только в ГСВГ. Наши оккупационные войска находились и в Австрии, и на Балканах, и в Персии...Приличная буферная погранзона позволяла обеспечить сравнительную безопасность от сиюминутных угроз!
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3 час.
Ингерман Ланская
слишком жесток был Александр Александрович Миротворец - повесил только старшенького ульянова. А надо было по-сталенски по человеколюбию - повесть всю семейку и всех родственников до 10 колена.... тогда б и ни гражданской, ни 2-й мировой, ни камунизьма.... Это СКОЛЬКО же народу то в России и по всему миру осталось бы в живых!!!!
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3 час.
Николай Денисов
И начать надо было с твоих предков, тогда бы и такая тварь как ты на свет бы не появилась!
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47 мин.

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