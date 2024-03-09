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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Калгари» продлил контракт с Руни на год и 1,3 млн долларов. У форварда 1 гол в 13 играх в этом сезоне

30-летний форвард в текущем сезоне НХЛ пропустил 4 месяца из-за травмы плеча. В 13 играх на его счету 1 гол.

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