Якубович рассказал, как зрители вышли из зала перед выходом его команды на КВН

Российский телеведущий Леонид Якубович, известный по работе на программе «Поле чудес», поделился воспоминаниями о том, как в Кишиневе на КВН половина зрителей покинула зал, когда его команда вышла на сцену.
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