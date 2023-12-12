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Якубович рассказал, как зрители вышли из зала перед выходом его команды на КВН

Якубович рассказал, как зрители вышли из зала перед выходом его команды на КВН

Российский телеведущий Леонид Якубович, известный по работе на программе «Поле чудес», поделился воспоминаниями о том, как в Кишиневе на КВН половина зрителей покинула зал, когда его команда вышла на сцену.

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