Китай критикует ограничения США в отношении своих компаний

Китай призывает США прекратить генерализировать понятие национальной безопасности, политизировать торговые и научно-технические вопросы, а также злоупотреблять санкционными списками для необоснованного давления на китайские компании, сообщает romanian.
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