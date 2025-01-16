Волочкова отреагировала на суровый приговор бывшего — похвалила преступника

Балерина неожиданно высказалась о ситуации. Анастасия Волочкова Кадр YoutubeСегодня, 16 января, Дзержинский городской суд Нижегородской области вынес приговор кондитеру Дмитрию Дюрану, экс-возлюбленному Анастасии Волочковой.
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