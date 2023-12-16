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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал очки в 13 подряд домашних матчах «Рейнджерс». До повторения рекорда – 2 игры

Форвард «Рейнджерс» сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1).

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