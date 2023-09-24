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Хачанов отыграл у Макдональда сет и брейк и вышел в полуфинал на третьем турнире после травмы

Карен Хачанов обыграл Маккензи Макдональда в четвертьфинале в Чжухае – 4:6, 6:4, 6:4. Во втором сете Хачанов уступал 0:2.

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