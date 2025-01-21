«Страшная история»: Лада Дэнс серьезно пострадала в результате аварии

Певица Лада Дэнс вспомнила о страшной аварии, в которую попала в 2023 году. В интервью Kp.ru исполнительница хита «Девочка-ночь» призналась, что сильно пострадала в результате ДТП и едва не лишилась ноги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии