Участник СВО с позывным "Мула": дроны широко применяются в лесном хозяйстве

Студент лесотехнического университета из Санкт-Петербурга, инженер-техник расчетов ударных БпЛА с позывным «Мула» рассказал, что навыки, которые он приобрел в рамках СВО, помогут ему и после службы на спецконтракте, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».