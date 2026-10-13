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Газета.ру

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Участник СВО с позывным "Мула": дроны широко применяются в лесном хозяйстве

Участник СВО с позывным "Мула": дроны широко применяются в лесном хозяйстве

Студент лесотехнического университета из Санкт-Петербурга, инженер-техник расчетов ударных БпЛА с позывным «Мула» рассказал, что навыки, которые он приобрел в рамках СВО, помогут ему и после службы на спецконтракте, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

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