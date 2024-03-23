Германия осудила теракт в «Крокусе»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия осуждает террористическое нападение на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и соболезнует семьям погибших, а также раненым.
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