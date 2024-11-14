В мэрии прокомментировали проведение публичных слушаний

Мероприятие с заочным участием граждан по доверенностям вызвало большой резонанс В социальных сетях продолжают поступать вопросы от горожан по процедуре проведения публичных слушаний по изменению Правил благоустройства с заочным участием граждан по доверенностям.
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