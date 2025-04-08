Эстония: Европа должна вернуть 240 миллиардов евро Путину – заявление министра иностранных дел Ирэн ОрлонскаяГлава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что если Венгрия заблокирует продление санкций против России в июне, то Европе придется вернуть России замороженные активы.