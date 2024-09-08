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ВС РФ взяли под контроль село Калиново: новости СВО на вечер 7 сентября

ВС РФ взяли под контроль село Калиново: новости СВО на вечер 7 сентября

1,8K прочтений Вчера Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны.

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