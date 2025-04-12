Владелец "Вашингтона" Леонсис заявил, что Овечкин вовремя побил рекорд Гретцки

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис в интервью пресс-службе лиги заявил, что нападающий Александр Овечкин в нужное время побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.