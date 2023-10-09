Свыше 150 коммунальных проблем жителей Лобни решили за неделю при участии ГЖИ

За неделю в ЦУР Подмосковья решили более 150 проблем в сфере ЖКХ, поступивших от жителей Лобни. Среди самых частых обращений оказались: починка лифтов и дверей в подъездах, покраска стен дома, восстановление освещения во входных группах и ремонт лестниц.