Ускоренная милитаризация Молдавии создаёт угрозу для Приднестровья

Кишинев в начале наступившего года потребовал от Тирасполя уплаты таможенных платежей. Об усилении экономического давления со стороны молдавских властей в адрес Приднестровья сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
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