Научный прорыв: Ученые приближаются к разгадке загадки сфер Дайсона Ирэн ОрлонскаяНедавно ученые использовали нейросети для исследования около пяти миллионов удаленных солнечных систем и сделали удивительное открытие: они обнаружили 60 звезд, которые, по предположениям астрономов, могут быть окружены огромными «инопланетными электростанциями».