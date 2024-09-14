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Научный прорыв: Ученые приближаются к разгадке загадки сфер Дайсона

Научный прорыв: Ученые приближаются к разгадке загадки сфер Дайсона

Научный прорыв: Ученые приближаются к разгадке загадки сфер Дайсона Ирэн ОрлонскаяНедавно ученые использовали нейросети для исследования около пяти миллионов удаленных солнечных систем и сделали удивительное открытие: они обнаружили 60 звезд, которые, по предположениям астрономов, могут быть окружены огромными «инопланетными электростанциями».

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