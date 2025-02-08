TMZ: причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца

Причиной смерти известного американского режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пишет издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти кинорежиссера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии