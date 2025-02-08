Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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TMZ: причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца

TMZ: причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца

Причиной смерти известного американского режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пишет издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти кинорежиссера.

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