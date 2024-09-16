Лавров заявил о гибели олимпийского движения из-за нынешней политики МОК

Нынешнее руководство Международного олимпийского комитета (МОК) хоронит олимпийское движение. Об этом 16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», опубликованном на официальном сайте МИД РФ.