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Военное обозрение

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Достигший Луны японский космический аппарат быстро теряет мощность

Достигший Луны японский космический аппарат быстро теряет мощность

Ранее стало известно, что модуль SLIM добрался до поверхности спутника Земли и в настоящее время находится на Луне.

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