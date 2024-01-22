В Краснодарском крае стартовала Всероссийская акция МВД «Студенческий десант»

В первый день акции «Студенческий десант» студенты Северо-кавказского филиала «Российского государственного университета правосудия» вместе с членом Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Максимом Осадником посетили краевое Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения.