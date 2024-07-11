Главе Северского района Кубани придется заплатить штраф за незаконные закупки

Главе Северского района Кубани придется заплатить штраф за незаконные закупкиПо инициативе прокуратуры Северского района глава района Андрей Дорошевский привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.