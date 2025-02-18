Операторы БПЛА «Бумеранг» уничтожили технику ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы беспилотников «Бумеранг» группировки войск «Восток» продолжают выполнение боевых задач и уничтожение живой силы и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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