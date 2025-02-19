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Царьград

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Трагедия в ЛНР: почти 160 человек, включая детей, погибли на пожарах в 2024

Трагедия в ЛНР: почти 160 человек, включая детей, погибли на пожарах в 2024

В Луганской Народной Республике в 2024 году на пожарах погибло почти 160 человек, в том числе четверо детей.

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