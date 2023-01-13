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"Очень надеюсь,что мы сделали выводы из поражений осени и на этот раз утопим корпуса хохла в его же собственной крови"

"Очень надеюсь,что мы сделали выводы из поражений осени и на этот раз утопим корпуса хохла в его же собственной крови"

Залужный очевидно попытается повторить то, что сделал прошлой весной-осенью. Сначала за счёт мяса ( потери хохла весной-летом 2022 чудовищны) остановить наши войска, затем ударить вновь сформированными и укомплектованными бригадами.

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