Помощник Путина допустил контакт с Трампом в Китае, Зеленский назвал сроки завершения СВО: главное за сутки

Кремль не исключил переговоров Путина и Трампа на саммите АТЭС Помощник президента Юрий Ушаков высказался о возможных переговорах России и США, бывший комик Владимир Зеленский обозначил сроки завершения боевых действий, а в Оренбургской области обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на складе Ozon.