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Помощник Путина допустил контакт с Трампом в Китае, Зеленский назвал сроки завершения СВО: главное за сутки

Помощник Путина допустил контакт с Трампом в Китае, Зеленский назвал сроки завершения СВО: главное за сутки

Кремль не исключил переговоров Путина и Трампа на саммите АТЭС Помощник президента Юрий Ушаков высказался о возможных переговорах России и США, бывший комик Владимир Зеленский обозначил сроки завершения боевых действий, а в Оренбургской области обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на складе Ozon.

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