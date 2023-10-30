В Братске обустроили первую экотропу от Северного Артека до «Крылатого»

В Северном Артеке состоялось официальное открытие тропы «Дикая». Благодаря героическим усилиям преданных активному образу жизни энтузиастов, в Братске появился идеальный маршрут для прогулок и активного отдыха от Северного Артека до «Крылатого».
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