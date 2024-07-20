Ну что ж, вот вам и планы на сегодня. Как ни прискорбно, лето перевалило свой экватор и 20 июля по народному календарю мы отмечаем день Авдотьи Сеногнойки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ну что ж, вот вам и планы на сегодня. Как ни прискорбно, лето перевалило свой экватор и 20 июля по народному календарю мы отмечаем день Авдотьи Сеногнойки.