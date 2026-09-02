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Газета.ру

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Аналитик Васильев: ключевая ставка после 11 сентября составит 13,75% или 14%

Аналитик Васильев: ключевая ставка после 11 сентября составит 13,75% или 14%

ЦБ на заседании 11 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, хотя также рассмотрит ее снижение на 25 базисных пунктов, до 13,75%.

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