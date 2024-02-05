Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении денег на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, если такой документ будет одобрен конгрессом.
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