Бессент допустил, что Зеленский настраивался на перепалку с Трампом и Вэнсом

REUTERS/Valentyn Ogirenko Глава минфина США Скотт Бессент допустил, что украинский лидер Владимир Зеленский настраивался на словесную перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но не ожидал ответной критики.
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