Причина почему власть практически бездействует в отношении мигрантов

Так государство же, точнее его руководители всех рангов, эту демографическую проблему и создали, как и дефицит рабочих кадров. Это одно, а второе, а сколько мигрантов остается работать в промышленности, строительстве и т.д.? И третье, основная причина появления мигрантов, это их дешевизна и удобство пользования этой рабсилой. И кстати, дефицит кадров опять же создан искусственно, от правительства, чиновников, до предпринимателей

ИИ

Иван Иваныч

"... руководители всех рангов, эту демографическую проблему и создали, как и дефицит рабочих кадров..."))))))))))))))!!!!!!!! Развеселили!))) Ну вы пули отливаете! Петросян нервно курит в сторонке! Основной причиной демографического кризиса является низкий уровень рождаемости. Руководители каким образом должны решить проблему? То есть некий условный Чубайс не оплодотворил достаточного количества женщин???))))) Еще и высокий уровень смертности также играет свою роль в развитии демографической проблемы- но наши же "руководители всех рангов" живут гораздо дольше большинства работяг, значит и здесь они не виноваты в демографическом кризисе!))) 75 миллионов россиян относится к трудоспособному населению. А безработных – около 2,5 миллиона человек, очень малый показатель, и по вашему в том, что в РФ почти все граждане обеспечены рабочими местами и сейчас идет стремительное развитие экономики сопряженное с появлением новых не закрытых рабочих мест, тоже - вина "руководителей всех рангов"?))) Насчет мигрантов- это же, в основном, имеется в виду низко квалифицированный труд, которым попросту некому заниматься в РФ, не гражданство и маткапитал им всем подряд давать надо, а просто организовать вахтовую работу. Организованно приехали-разместились-отработали под присмотром вахту- получили заработанное, и- все домой, организованно, к семьям. Но это уже другая история.