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Причина почему власть практически бездействует в отношении мигрантов

Причина почему власть практически бездействует в отношении мигрантов

Имперский Стяг Причина простая. Депутатов выбрали и посадили в ГосД так, чтобы они исполняли не здравый смысл, а указы сверху.

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Комментарии
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Владимир Самойлов
Откуда у мигрантов деньги,ведь к нам едут бедняки из кишлаков
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2 час.
Николай Кузнецов
Так государство же, точнее его руководители всех рангов, эту демографическую проблему и создали, как и дефицит рабочих кадров. Это одно, а второе, а сколько мигрантов остается работать в промышленности, строительстве и т.д.? И третье, основная причина появления мигрантов, это их дешевизна и удобство пользования этой рабсилой. И кстати, дефицит кадров опять же создан искусственно, от правительства, чиновников, до предпринимателей
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1 час.
ИИ
Иван Иваныч
&quot;... руководители всех рангов, эту демографическую проблему и создали, как и дефицит рабочих кадров...&quot;))))))))))))))!!!!!!!! Развеселили!))) Ну вы пули отливаете! Петросян нервно курит в сторонке! Основной причиной демографического кризиса является низкий уровень рождаемости. Руководители каким образом должны решить проблему? То есть некий условный Чубайс не оплодотворил достаточного количества женщин???))))) Еще и высокий уровень смертности также играет свою роль в развитии демографической проблемы- но наши же &quot;руководители всех рангов&quot; живут гораздо дольше большинства работяг, значит и здесь они не виноваты в демографическом кризисе!))) 75 миллионов россиян относится к трудоспособному населению. А безработных – около 2,5 миллиона человек, очень малый показатель, и по вашему в том, что в РФ почти все граждане  обеспечены рабочими местами и сейчас идет стремительное развитие экономики сопряженное с появлением новых не закрытых рабочих мест, тоже - вина &quot;руководителей всех рангов&quot;?))) Насчет мигрантов- это же, в основном, имеется в виду низко квалифицированный труд, которым попросту некому заниматься в РФ,  не гражданство и маткапитал им всем подряд давать надо, а просто организовать вахтовую работу. Организованно приехали-разместились-отработали под присмотром вахту- получили заработанное, и- все домой, организованно, к семьям. Но это уже другая история.
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35 мин.

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