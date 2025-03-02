Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о будущем Владимира Зеленского, заявив, что ему следует запланировать свой путь от психиатрической больницы до тюрьмы.
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