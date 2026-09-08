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Слюсарь сообщил об уничтожении около 100 БПЛА над Ростовской областью

Слюсарь сообщил об уничтожении около 100 БПЛА над Ростовской областью

Около 100 беспилотников уничтожено ночью над Ростовской областью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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