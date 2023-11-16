А что так можно было? ZTE представила флагман без выпирающих камер

Все современные смартфоны, относящиеся к сегменту флагманов, имеют довольно большие блоки камер. Камера выпирает из корпуса, что не только нарушает эстетику, но и заметно увеличивает толщину самого гаджета.
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