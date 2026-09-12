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Дизайнеры журнала Motor воссоздали доподлинный интерьер Jeland C4

Дизайнеры журнала Motor воссоздали доподлинный интерьер Jeland C4

Дизайнеры журнала Motor опубликовали собственные рендеры интерьера кроссовера Jeland C4, официальные фотографии салона которого производитель до сих пор не обнародовал.

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