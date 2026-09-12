Дизайнеры журнала Motor воссоздали доподлинный интерьер Jeland C4

Дизайнеры журнала Motor опубликовали собственные рендеры интерьера кроссовера Jeland C4, официальные фотографии салона которого производитель до сих пор не обнародовал.
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