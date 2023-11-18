Иностранца, который изнасиловал 20-летнюю девушку в Перми, отправили в колонию

В Перми иностранного гражданина признали виновным в изнасиловании 20-летней местной жительницы. Следующие несколько лет мужчина проведет в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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