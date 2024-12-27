Игра в Нострадамуса или о транзите, которого больше не будет

АИ

Алла Иванова

Молодец! 👍Дай-то Бог, чтобы это случилось. Подскажу ещё один вопрос : Развалится ли Европа на её евросоюзики (о чем Европейские граждане только и мечтают, как было у них До того как...) или успеет сменить своих марионеточных руководителей на умных лидеров? Впрочем, первое не помешает второму, а скорее наоборот.