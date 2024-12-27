Украинский транзит фсё. Окончательно и бесповоротно. Причём об этом категорично заявили не только в Киеве, но и в Москве.
Игра в Нострадамуса или о транзите, которого больше не будет
Комментарии
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АИ
Алла Иванова
Молодец! 👍Дай-то Бог, чтобы это случилось. Подскажу ещё один вопрос : Развалится ли Европа на её евросоюзики (о чем Европейские граждане только и мечтают, как было у них До того как...) или успеет сменить своих марионеточных руководителей на умных лидеров? Впрочем, первое не помешает второму, а скорее наоборот.
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22 час.
ВА
Владимир Акулов
Один Неглупый сказал так о предсказаниях : " Предсказывать будущее легко : предполагай худшее ...И ты не ошибешься"! При этом тотальном пессимизме разума не теряй ОПТИМИЗМ духа ...Для того , чтобы скорректировать , исправить в лучшую сторону всё плохое для себя...
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11 час.
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