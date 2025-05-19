Руководство Думы Астраханской области провело встречу с Денисом Афанасьевым в преддверии отчета правительства региона

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Астраханской области в областную Думу поступил ежегодный отчет Правительства региона об итогах деятельности за 2024 год, в том числе по вопросам, поставленным Думой Астраханской области.
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