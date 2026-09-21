Песков: Россия не угрожает ни одному государству Европы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ни одна европейская страна не подвергается угрозе со стороны России. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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