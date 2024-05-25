Мошенники обманули пенсионерку из Петропавловска-Камчатского на 9,3 миллиона рублей

Мошенники продолжают обманывать жителей Камчатского края, предлагая им высокую доходность вложений. Последней жертвой их схем стала 68-летняя пенсионерка из Петропавловска-Камчатского, которая лишилась более 9,3 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии