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Когда в районах Карелии появятся новые морги

Жители Карелии хотят достойно прощаться со своими умершими близкими В шести районных центрах — Кеми, Суоярви, Пудоже, Медвежьегорске, Лоухи и Муезерском — либо патологоанатомических отделений нет совсем, либо морги находятся в плачевном состоянии.

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