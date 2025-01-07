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Мошенники начали обманывать онкобольных от имени главного онколога Армении

Мошенники начали обманывать онкобольных от имени главного онколога Армении

Злоумышленники нашли новый способ наживаться на тяжелобольных людях: они рассылают фальшивые приглашения на клинические испытания онковакцины, прикрываясь именем главного онколога страны и ведущего медицинского центра.

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