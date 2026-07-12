«Аэрофлот» изменил расписание рейсов в Московской области из-за грозы

В Московской области из-за сложных погодных условий, а именно грозового фронта, крупнейшая российская авиакомпания внесла изменения в график своих рейсов, включая переносы вылета и отмену некоторых рейсов.
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