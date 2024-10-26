Solana обогнала Ethereum по реальной экономической стоимости

Согласно новому отчету Blockworks, 24 октября 2024 года сеть Solana достигла нового рекорда по «реальной экономической стоимости», которая включает комиссии за транзакции и MEV-чаевые (максимально извлекаемая выгода).
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