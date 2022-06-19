Володимир Зеленський з українськими військовими Зеленський очікує, що на цьому тижні Москва посилить атаки на Україну Український президент пов'язує це з наближенням рішення Євросоюзу з питання про надання Україні статусу країни-кандидата Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що, як він припускає, що Росія інтенсифікує атаки на Україну в дні, коли Київ очікує (цього […] Сообщение Зеленський очікує, що цього тижня Москва посилить атаки на Україну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.