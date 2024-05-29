Мошенники стали применять «медицинские» схемы обмана населения

В Мурманской области зафиксировали новый метод обмана населения на денежные средства. Фальшивый центр звонит жителям, представляясь сотрудниками больницы, и обращаются с предложением лечениям за счёт обязательного медицинского страхования.
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