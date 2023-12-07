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США отправят на Украину советника, в том числе для борьбы с коррупцией

США отправят на Украину советника, в том числе для борьбы с коррупцией

В Белом доме поделились информацией о том, что Соединённые Штаты Америки приняли решение направить на Украину советника в министерство по стратегическим отраслям промышленности, в том числе и для «борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли».

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