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Национальный вопрос – угроза будущему России

Национальный вопрос – угроза будущему России

Фото: marino_lyublino_kuzminki / VK Участившиеся в последнее время межнациональные столкновения с применением подручных предметов и оружия в русских городах снова говорят о необходимости решения национального и миграционного вопроса в России.

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